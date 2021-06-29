Nas Copas de 1966 e 2010, erros de arbitragem definiram confrontos entre Inglaterra e Alemanha

Crédito: Alemães e ingleses protagonizaram momentos marcantes (Montagem Lance! Fotos: AFP

Inglaterra e Alemanha decidem, nesta terça-feira, qual será a próxima classificada para as quartas de final da Eurocopa. Os dois países já travaram confrontos importantes e marcantes na Copa do Mundo e, nos anos de 1966 e 2010, erros de arbitragem definiram o rumo da competição.

Veja a tabela da EurocopaFINAL DA COPA DE 1966A final da Copa do Mundo de 1966 ficou marcada, em primeira instância, por um dos gols mais polêmicos da história da competição. Disputada no Estádio de Wembley, palco do confronto desta terça-feira, a partida entre Inglaterra e Alemanha, um gol na prorrogação definiu o título mundial.

Na fase de grupos, os ingleses avançaram juntos do Uruguai em um grupo que contava com França e México. Em sequência, os donos da casa eliminaram a Argentina com vitória por 1 a 0 nas quartas de final (a competição era disputada com 16 seleções e, portanto, não contava com oitavas de final). Na semifinal, a Inglaterra venceu Portugal do craque Eusébio por 2 a 1, passando pela favorita da competição.

A Seleção Inglesa, na segunda etapa, decidiu mostrar um futebol ofensivo, e pressionou a Alemanha por muito tempo. Aos 33 minutos, Peters virou o jogo para a Inglaterra, colocando Wembley em estado de êxtase. O balde de água fria, porém, viria aos 44 minutos, quando os alemães empataram com Weber no bate-rebate de uma cobrança de falta.

Na prorrogação, apesar do clima pesado entre os torcedores em Wembley, a Inglaterra seguiu com a veia ofensiva. Durante a pressão inglesa, foi aos onze minutos que um dos lances mais polêmicos na história da Copa do Mundo ocorreu.

Em cruzamento do ponta-direita Ball para a área, Hurst recebeu e chutou forte para o gol. A bola bateu no travessão, foi ao chão, saiu e a zaga afastou. No mesmo instante, a dúvida cresceu no ar de Londres. Enquanto ingleses e alemães não sabiam se a bola havia entrado ou não, a equipe de arbitragem caminhava na mesma linha. No grito, o bandeirinha Bahramov balançou a cabeça para o árbitro Dienst indicando que havia sido mesmo, mesmo com a bola não entrando.

A Alemanha era apontada, na Copa do Mundo de 2010, como uma das grandes favoritas para o título. Após avançar na fase de grupos contra Gana, Austrália e Sérvia, os alemães já enfrentariam um grande adversário na primeira fase de mata-mata.

Os ingleses não tiveram vida fácil na fase de grupos e, por muito pouco, não ficaram para trás. Apesar das dificuldades, a Inglaterra classificou-se na segunda colocação em um grupo com Estados Unidos, Eslovênia e Argélia.Favorita no confronto, a Alemanha saiu na frente do placar no Estádio Free State, em Bloemfontein. Klose abriu o placar aos 20 minutos, e Podolski ampliou a vantagem aos 32 minutos.

A Inglaterra, mesmo com a força ofensiva da Alemanha, foi ao ataque. Upson conseguiu diminuir aos 37 minutos, e a grande polêmica do confronto veio logo depois. Menos de um minuto depois, Frank Lampard fez uma boa finalização de fora da área, a bola entrou - e muito - para o árbitro não marcar nada. O gol de Lampard colocaria o empate no placar, e poderia mudar o resultado do jogo, mas nada aconteceu. Com a sequência do jogo, a Alemanha conseguiu seguir no controle da partida, e Muller marcou duas vezes na segunda etapa, finalizando uma goleada de 4 a 1.