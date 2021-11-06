Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Napoli x Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
futebol

Napoli x Verona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipe de Luciano Spalletti faz campanha incrível com 10 vitórias e um empate, mas Verona vem empolgado após derrotar a Juventus na última rodada do Calcio...
LanceNet

06 nov 2021 às 15:01

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 15:01

Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Buscando se manter na liderança, o Napoli recebe o Verona neste sábado, às 14h (horário de Brasília), pelo Campeonato Italiano. A equipe comandada por Luciano Spalletti é franca favorita para conquistar a vitória e seguir invicta no Calcio.Como vem o Napoli
O líder do Campeonato Italiano faz uma campanha impecável até o momento. Após 11 partidas, o time do sul da Itália tem 10 vitórias e apenas um empate e conquistou dois triunfos nos últimos dois jogos contra o Légia Varsóvia pela Europa League.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Domingo de homenagem
O duelo contra o Verona também marca o início de um mês de homenagens do Napoli para o eterno ídolo Maradona. A equipe irá entrar em campo com um uniforme em que irá estampar o rosto do camisa 10 responsável pelo último Scudetto conquistado pelo clube.
FICHA TÉCNICA:Napoli x Verona
Data e horário: 7/11/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus e Rui; Anguissa, Ruiz e Zielinski; Politano, Osimhen e Insigne
Desfalques: Kalidou Koulibaly (suspenso)
VERONA (Técnico: Igor Tudor)Montipo; Dawidowicz, Gunter e Casale; Faraoni, Tameze, Veloso e Lazovic; Barak e Caprari; Simeone
Desfalques: Gianluca Frabotta (machucado)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados