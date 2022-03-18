Napoli x Udinese: Saiba onde assistir e as prováveis formações do jogo pelo Campeonato Italiano

Vai ter bola rolando pelo Calcio, neste sábado. O Napoli recebe a Udinese e busca vencer para manter quente a briga pelo título italiano e se manter perto do líder Milan. O jogo acontece às 11h da manhã, no horário de Brasília.NAPOLIFirme e forte na briga pelo título, o Napoli precisa vencer para seguir sonhando em vencer o Scudetto. Os napolitanos seguem em 2° lugar na tabela, com 60 pontos, três atrás do líder Milan, contra quem perdeu há duas rodadas atrás. O time de Luciano Spaletti venceu dois dos últimos cinco jogos. Além disso, o Napoli empatou dois e perdeu um. A equipe partenopeia deve ir com força máxima para o jogo.
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UDINESENa segunda metade da tabela, a Udinese segue a oito pontos da zona de rebaixamento, com 30 somados. O time de Gabriele Cioffi não teve um aproveitamento recente tão ruim,, tendo vencido apenas um dos últimos cinco jogos, dos quais perderam um e empataram outros três.
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FICHA TÉCNICAData e horário: Sábado, 19 de março de 2022, às 11h (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles, ItáliaÁrbitro: Francesco FourneauAssistentes: Giovani Baccini e Dario CecconiOnde assistir: ESPN e Star + Prováveis escalações
NAPOLI (Treinador: Luciano Spaletti)Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui, Fabián, Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne e OsimhenDesfalques: Petragna, Malcuit e Meret UDINESE (Treinador: Gabriele Cioffi)Silvestri, Zeegeglar, Marí, Becão, Udogie, Pereyra, Walace, Arslan, Molina, Deulofeu e BetoDesfalques: Pérez