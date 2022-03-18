Napoli x Udinese: Saiba onde assistir e as prováveis formações do jogo pelo Campeonato Italiano

Vai ter bola rolando pelo Calcio, neste sábado. O Napoli recebe a Udinese e busca vencer para manter quente a briga pelo título italiano e se manter perto do líder Milan. O jogo acontece às 11h da manhã, no horário de Brasília.NAPOLIFirme e forte na briga pelo título, o Napoli precisa vencer para seguir sonhando em vencer o Scudetto. Os napolitanos seguem em 2° lugar na tabela, com 60 pontos, três atrás do líder Milan, contra quem perdeu há duas rodadas atrás. O time de Luciano Spaletti venceu dois dos últimos cinco jogos. Além disso, o Napoli empatou dois e perdeu um. A equipe partenopeia deve ir com força máxima para o jogo.