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Napoli x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, na cidade de Nápoles, brigando pelas primeiras colocações. Campeonato Italiano está em suas últimas rodadas, com título indefinido...
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Publicado em 

17 abr 2022 às 14:35

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 14:35

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Italiano, que está em sua reta decisiva. Nesta segunda-feira, dia do encerramento da 33ª rodada, o Napoli recebe a Roma. O jogo acontece no Estádio Diego Armando Maradona, às 16h (de Brasília).NAPOLINa briga pelo título italiano, que não vem desde 1990, quando tinha Maradona em seu elenco, a Partenopei precisa da vitória depois dos triunfos de Milan e Inter de Milão na rodada. Na última partida, a equipe de Luciano Spalletti perdeu para a Fiorentina em casa, por 3 a 2.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
ROMATentando uma vaga na próxima edição da Champions League, a Roma viu a Juventus tropeça no último sábado e pode diminuir a distância para a Bianconeri. Na última rodada, o time de José Mourinho venceu a Salernitana em casa por 2 a 1.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014FICHA TÉCNICA
Napoli x RomaLega Serie A - Campeonato Italiano33ª Rodada​Data e horário: 18/04/2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Marco Di BelloAssistentes: Filippo Meli e Filippo ValerianiTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Fabián Ruiz; Lozano, Osimhen e Insigne.
ROMA (Técnico: José Mourinho)Rui Patrício; Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski e Pellegrini; Zaniolo e Tammy Abraham.
Crédito: NapolieRomabrigamnapartedecimadatabeladoCampeonatoItaliano(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

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