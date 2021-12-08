Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Napoli x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa
futebol

Napoli x Leicester: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Os ingleses ocupam a liderança do Grupo C com dois pontos a mais que o lanterna e o Napoli precisa da vitória para seguir vivo na Europa League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 13:16

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:16

Em duelo que promete muita emoção, o Napoli recebe o Leicester nesta quinta-feira, às 14h45 (horário de Brasília), pela Liga Europa. Os Foxes ocupam a liderança com oito pontos, enquanto os italianos estão na 3ª colocação com sete pontos conquistados e sendo eliminados do torneio.CABE ADAPTAÇÕES- Os jogadores estão bem. Precisamos manter a cabeça limpa e expressar nosso potencial mesmo quando esta camisa começar a pesar mais. Quando o adversário está com a bola, precisamos nos adaptar às suas características - disse Luciano Spalletti, técnico do Napoli.
GRUPO BAGUNÇADOEnquanto o Leicester é o líder com oito pontos, o Spartak Moscou ocupa a vice-liderança com a mesma campanha da equipe italiana, mas à frente por ter vencido os dois jogos contra o Napoli. Por outro lado, o Légia Varsóvia, com seis pontos e na lanterna, também tem chances de classificação em caso de vitória diante dos russos.
FICHA TÉCNICA:Napoli x Leicester
Data e horário: 9/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápóles (ITA)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani e Jesus; Malcuit, Demme, Zielinski e Rui; Lozano, Mertens e Politano
Desfalques: Stanislav Lobotka, Andre-Frank Anguissa, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne (machucados). Casemiro (suspenso)
LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu e Thomas; Ndidi e Soumare; Perez, Maddison e Barnes; Vardy
Desfalques: Youri Tielemans e James Justin (machucados)
Crédito: No primeiro duelo, Napoli arrancou empate do Leicester após sair atrás no placar (Foto: Oli SCARFF/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados