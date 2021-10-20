Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Napoli x Légia Varsóvia: onde assistir, horário e escalações da partida da Liga Europa
futebol

Napoli x Légia Varsóvia: onde assistir, horário e escalações da partida da Liga Europa

Time italiano precisa de uma vitória para deixar a lanterna do Grupo C da competição...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:52

Crédito: CARLO HERMANN/AFP
Se a fase do Napoli no Campeonato Italiano é boa, o mesmo não pode se dizer do desempenho da equipe na Liga Europa. Líder do Calcio, o time de Luciano Spaletti é lanterna do grupo C da competição europeia. Para se recuperar no torneio, os italianos entram em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Légia Varsóvia, no estádio San Paolo, às 16h.
+ Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions LeagueNa estreia, o Napoli empatou fora de casa contra o Napoli, mas acabou derrotado, na Itália, para o Spartak Moscou. Já o Légia Varsóvia venceu os dos primeiros jogos no torneio e lidera a competição. Lesionados, Manolas, Malcuit e Ounas não devem estar à disposição de Spaletti, que projetou o duelo em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.
+ Alisson celebra vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid e 100% de aproveitamento na Champions
- Estamos confiantes porque temos um plantel forte que nos permite permanecer por muito tempo na Liga Europa. Amanhã colocarei jogadores de qualidade que darão tudo de si. Queremos vencer esta partida e temos os homens para fazê-lo. Tenho um plantel equipado para jogar em campo em todas as frentes - disse o técnico italiano.
Ficha técnicaNapoli x Legia VarsóviaLiga Europa - Grupo C - Rodada 3
Data e horário: 20/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio San Paolo (Itália)Árbitro: Carlos del Cerro GrandeTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMESNAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Insigne, Osimhen, Politano
LÉGIA VARSÓVIA (Técnico: Czeslaw Michniewicz)Miszta; Johansson, Wieteska, Nawrocki, Mladenovic; Josue, Slisz; Kastrati, Muci, Luquinhas; Emreli

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados