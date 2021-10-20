Napoli x Légia Varsóvia: onde assistir, horário e escalações da partida da Liga Europa

Se a fase do Napoli no Campeonato Italiano é boa, o mesmo não pode se dizer do desempenho da equipe na Liga Europa. Líder do Calcio, o time de Luciano Spaletti é lanterna do grupo C da competição europeia. Para se recuperar no torneio, os italianos entram em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Légia Varsóvia, no estádio San Paolo, às 16h.
Na estreia, o Napoli empatou fora de casa contra o Napoli, mas acabou derrotado, na Itália, para o Spartak Moscou. Já o Légia Varsóvia venceu os dos primeiros jogos no torneio e lidera a competição. Lesionados, Manolas, Malcuit e Ounas não devem estar à disposição de Spaletti, que projetou o duelo em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.
- Estamos confiantes porque temos um plantel forte que nos permite permanecer por muito tempo na Liga Europa. Amanhã colocarei jogadores de qualidade que darão tudo de si. Queremos vencer esta partida e temos os homens para fazê-lo. Tenho um plantel equipado para jogar em campo em todas as frentes - disse o técnico italiano.
Ficha técnicaNapoli x Legia VarsóviaLiga Europa - Grupo C - Rodada 3
Data e horário: 20/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio San Paolo (Itália)Árbitro: Carlos del Cerro GrandeTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMESNAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Ruiz, Elmas; Insigne, Osimhen, Politano
LÉGIA VARSÓVIA (Técnico: Czeslaw Michniewicz)Miszta; Johansson, Wieteska, Nawrocki, Mladenovic; Josue, Slisz; Kastrati, Muci, Luquinhas; Emreli