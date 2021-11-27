Napoli x Lazio: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

O Napoli entra em campo contra a Lazio neste domingo, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, para tentar se manter na liderança do Campeonato Italiano. A partida, válida pela 14ª rodada, terá transmissão do Star+. Com 32 pontos, o Napoli luta para encerrar a rodada no topo da tabela da Serie A. Para isso, o time precisa vencer a Lazio e torcer para que o Milan, de preferência, não vença o Sassuolo, em confronto que acontecerá mais cedo.
O técnico do Napoli, Luciano Spaletti, conta com os retornos de Fabián Ruiz e Insigne, que ficaram fora da derrota para o Spartak Moscou, pela Liga Europa. Por outro lado, o time não terá Ounas, Politano e Anguissa.
A Lazio é a sexta colocada, com 21 pontos. O time vem de derroa para a Juventus no Italiano, mas se recuperou na Liga Europa, ao vencer o Lokomotiv Moscou.FICHA TÉCNICANapoli x LazioCampeonato Italiano - 14ª rodada
Data e horário: 28/11/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Onde assistir: Star+.PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna
Desfalques: Ounas, Politano e Anguissa (lesionados)
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Pepe Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi e Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson e Immobile