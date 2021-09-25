Napoli x Cagliari: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP

Tem duelo entre napolitanos e sardos pelo Campeonato Italiano neste domingo. Em partida válida pela sexta rodada do torneio, o Napoli, que vive grande fase, recebe o Cagliari, que está em momento completamente oposto. O duelo acontece no Estádio Diego Armando Maradona, às 15h45 (de Brasília).NAPOLICom cinco vitórias em cinco partidas até aqui no Campeonato Italiano, o time de Luciano Spalletti busca mais um triunfo para seguir com 100% de aproveitamento. E favorito para a partida, os napolitanos encaram o penúltima colocado da competição.

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CAGLIARIEm péssima fase na temporada, o Cagliari tem apenas dois pontos em 15 possíveis no Campeonato Italiano. Para a partida, a equipe da Sardenha encara justamente o time que até o início da rodada era o dono da melhor campanha.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021FICHA TÉCNICA

Napoli x CagliariLega Serie A - Campeonato Italiano6ª Rodada​Data e horário: 26/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Marco PiccininiAssistentes: Mauro Vivenzi e Marcello RossiTransmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Fabián Ruiz, Anguissa e Zielinski; Politano, Osimhen e Insigne.

Desfalques: Ghoulam, Mertens e Lobotka (lesionados); Demme e Meret (dúvidas).

CAGLIARI (Técnico: Walter Mazzarri)Cragno; Cáceres, Godín e Carboni; Zappa, Nández, Marin, Strootman e Lykogiannis; Pedro e Baldé.