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Napoli x Bologna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Napoli ocupa a vice-liderança após vitória do MIlan sobre o Torino na última terça-feira, mas equipe de Luciano Spalletti busca voltar ao topo do Campeonato Italiano...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 12:40
Crédito: Napoli perdeu o 100% de aproveitamento contra a Roma (VINCENZO PINTO / AFP
Após perder a liderança do Campeonato Italiano por conta da vitória do Milan sobre o Torino na última terça-feira, o Napoli busca voltar ao topo do Calcio. Para isso, a equipe de Luciano Spalletti terá que vencer o duelo contra o Bologna nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).Fala, Spalletti
- Devemos ser fortes e não nos deixar influenciar por fatores externos. Queremos jogar bem para vencer o Bologna e voltar à liderança, mas não será fácil. Veja como eles reagiram em inferioridade numérica contra o MIlan. Precisamos de muita atenção - revelou o técnico do Napoli.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Momentos distintos
O Napoli está invicto no Campeonato Italiano e soma oito vitórias em nove partidas disputadas. Por outro lado, o Bologna não possui grandes pretensões no Calcio que não seja se manter na Serie A. Com isso, o favoritismo é todo da equipe da casa.
FICHA TÉCNICA:Napoli x Bologna
Data e horário: 28/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Rui; Demme, Ruiz e Elmas; Lozano, Osimhen e Insigne
Desfalques: Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Adam Ounas (machucados)
BOLOGNA (Técnico: Siniša Mihajlović)Skorupski; De Silvestri, Medel e Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg e Hickey; Barrow e Arnautovic
Desfalques: Adama Soumaoro e Roberto Soriano (suspensos)

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