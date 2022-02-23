Napoli x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Chegou a hora de conhecermos os oito últimos classificados para as oitavas de final da Europa League. Nesta quinta-feira, na Itália, o Napoli recebe o Barcelona pelo jogo de volta dos playoffs da segunda fase. O duelo acontece no Estádio Diego Armando Maradona, às 17h (de Brasília). Na ida, os clubes empataram em 1 a 1, no Camp Nou.NAPOLIBrigando pelo título no Campeonato Italiano, o Napoli vira a chave para a Europa League para tentar um título continental que não vem desde 1989, quando Maradona ainda atuava na Partanopei. Para isso, porém, os napolitanos terão de despachar um dos favoritos ao troféu.

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BARCELONADepois de cair na fase de grupos da Champions League, o Barcelona vê na Europa League a chance de encurtar o caminho para o principal torneio de clubes da próxima temporada. Depois de investir na janela de inverno, os catalães chegam em bom momento para duelar com os italianos.

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Napoli x BarcelonaUefa Europa LeaguePlayoff da segunda fase - Jogo de volta​Data e horário: 24/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Aleksei Lunev (RUS)Transmissão: TV Cultura, ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Meret; Di Lorenzo (Zanoli), Koulibaly, Rrahmani e Mário Rui; Demme, Fabián Ruiz, Elmas, Zielinski e Insigne; Osimhen.

Desfalques: Politano, Lozano e Lobotka (lesionados); Tuanzebe (não inscrito); Anguissa, Malcuit e Di Lorenzo (dúvidas).

BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; Gavi (Nico), Busquets, Pedri; Adama Traoré (Dembélé), Aubamayeng e Ferrán Torres.

Desfalques: Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde e Eric García (lesionados); Daniel Alves (não inscrito); Lenglet e Memphis Depay (dúvidas).