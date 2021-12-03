  • Napoli x Atalanta: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
futebol

Napoli x Atalanta: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em casa, o líder do campeonato vai enfrentar o quarto colocado em busca de aumentar a vantagem para os concorrentes ao título
...
LanceNet

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:02

Neste sábado, Napoli e Atalanta se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Líder da competição busca um resultado para se manter no topo da tabela, enquanto a Atalanta, quarto colocado, vai atrás de uma vitória para colar nos primeiros colocados. O confronto, no Estádio Diego Armando Maradona, está marcado para às 16h45.NAPOLIO Napoli vem de um empate por 2 a 2 com o Sassuolo fora de casa e busca voltar a triunfar para se manter na liderança do campeonato. A equipe só possui um ponto de vantagem para o segundo colocado, o Milan, que enfrenta o lanterna e pode assumir a liderança em caso de vitória e tropeço do Napoli.
> Confira a tabela do Campeonato Italiano
ATALANTAO Atalanta vive um bom momento e vem de nove jogos sem perder. A equipe ocupa a quarta colocação do campeonato e busca uma vitória contra o líder fora de casa para colar nos primeiros colocados da competição. A última partida do time resultou em uma goleada por 4 a 0 sobre a Venezia.FICHA TÉCNICA
Napoli x AtalantaCampeonato Italiano - 16ª rodada
Data e horário: 04/12/2021, às 16h45Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens
Desfalques: Anguissa, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne, Manolas, Osimhen e Zanoli.
ATALANTA (Técnico: Gasperini)Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Zapata
Desfalques: Matteo Lovato e Robin Gosens.
Crédito: Napoli e Atalanta se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Italiano (Foto: Reprodução/Twitter Napoli

