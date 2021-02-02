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futebol

Napoli x Atalanta: onde assistir e prováveis escalações

Confronto de ida da semifinal da Coppa Italia acontece nesta quarta-feira, em Nápoles; equipes enxergam chance única na partida...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 16:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 16:41

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Nesta quarta-feira, Napoli e Atalanta se enfrentam pela partida de ida da semifinal da Coppa Italia. O primeiro jogo acontecerá no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, às 16:45h (de Brasília) deste dia 3 de fevereiro. A partida de volta será disputada no próximo dia 10.
Veja a tabela do ItalianoO Napoli chega no confronto após vencer o Parma por 2 a 0 em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. No jogo, foi vista uma equipe do Napoli que falhou em transformar o seu ataque em algo efetivo, mas que garantiu a vitória mesmo assim.
Com um desempenho que não garante a equipe no topo do Italiano, o Napoli, que já perdeu a Supercopa da Itália para a Juventus, tem a Coppa Italia como uma das suas últimas esperanças de título para a temporada, e deposita as suas chances na semifinal.
A Atalanta, por sua vez, também enfrenta dificuldades para chegar à zona de classificação para uma competição europeia, ocupando a sexta colocação do Italiano. Após uma janela pouco agitada, a equipe de Gian Piero Gasperini espera vencer fora de casa.​​O desempenho da Atalanta na Coppa Italia segue ótimo, com o time chegando no confronto após uma vitória de virada por 3 a 2 contra a Lazio nas quartas de final. Contra o Napoli, a equipe conta ainda com a vantagem de poder decidir em sua casa.FICHA TÉCNICANapoli x Atalanta
Data e horário: 03/02/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Michael FabbriAssistentes: Sergio Ranghetti e Davide ImperialeOnde assistir: DAZN, RAI Italia e Fanatiz
NAPOLI (Treinador: Gennaro Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski, Lozano e Insigne; Petagna.
Desfalques: Fabián Ruiz e Mertens (lesionados).
ATALANTA (Treinador: Gian Piero Gasperini)Gollini; Djimsti, Caldara e Rafael Tolói; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens e Pessina; Ilicic e Zapata.
Desfalques: Sutalo e Hateboer (lesionados).

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