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Napoli vence Spal e mantém esperança de classificação para Liga dos Campeões no Italiano

Equipe napolitana ocupa a sexta posição com 45 pontos, dez a menos do que a Atalanta, última equipe classificada para Champions League...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 19:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 19:51
Crédito: Napoli vence e mantém esperança de Liga dos Campeões - AFP
Neste domingo, o Napoli venceu a Spal por 3 a 1 e deu sequência a boa fase da equipe rumo a zona de classificação para Liga dos Campeões. Mertens, Callejón e Younes marcaram os gols do time da casa. Andrea Petagna descontou.
Com o resultado, a equipe napolitana ocupa a sexta posição com 45 pontos, dez a menos do que a Atalanta, última equipe classificada para a Liga dos Campeões. O Spal segue na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 18 pontos.
O Napoli visita o Atalanta próxima rodada do Campeonato Italiano, na próxima quinta-feira, às 14h30. No dia anterior, a Spal receberá o Milan, às 16h45. E MAIS:

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