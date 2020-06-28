Napoli vence Spal e mantém esperança de classificação para Liga dos Campeões no Italiano

Crédito: Napoli vence e mantém esperança de Liga dos Campeões - AFP

Neste domingo, o Napoli venceu a Spal por 3 a 1 e deu sequência a boa fase da equipe rumo a zona de classificação para Liga dos Campeões. Mertens, Callejón e Younes marcaram os gols do time da casa. Andrea Petagna descontou.

Com o resultado, a equipe napolitana ocupa a sexta posição com 45 pontos, dez a menos do que a Atalanta, última equipe classificada para a Liga dos Campeões. O Spal segue na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 18 pontos.