Napoli vence recurso e partida contra a Juventus será realizada novamente

O Napoli terá sua partida contra a Juventus anulada. Nesta terça-feira, o "Collegio di Garanzia", a mais alta autoridade italiana na questão jurídica dos esportes, reverteu a pena aplicada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), e confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte: derrota por W.O e penalização de um ponto.

Na decisão, o Collegio di Garanzia considera que a FIGC não cumpriu os procedimentos corretos. Assim, a partida entre as duas equipes será reagendada e o Napoli terá o ponto de penalidade retirado.A partida estava agendada para o dia 4 de outubro. Porém, um surto de Covid-19 no elenco do Napoli fez com que as autoridades de saúde impedissem a viagem. A Juventus foi ao gramado, mas o árbitro encerrou o jogo pela falta de adversários, atribuindo uma derrota por 3-0 para o Napoli.