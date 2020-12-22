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futebol

Napoli vence recurso e partida contra a Juventus será realizada novamente

Jogo estava agendado para o dia 4 de outubro, mas o elenco napolitano foi impedido de viajar pelo surto de Covid-19. Velha Senhora ficou com os três pontos por W.O...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:22

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:22

Crédito: Divulgação
O Napoli terá sua partida contra a Juventus anulada. Nesta terça-feira, o "Collegio di Garanzia", a mais alta autoridade italiana na questão jurídica dos esportes, reverteu a pena aplicada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), e confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte: derrota por W.O e penalização de um ponto.
Na decisão, o Collegio di Garanzia considera que a FIGC não cumpriu os procedimentos corretos. Assim, a partida entre as duas equipes será reagendada e o Napoli terá o ponto de penalidade retirado.A partida estava agendada para o dia 4 de outubro. Porém, um surto de Covid-19 no elenco do Napoli fez com que as autoridades de saúde impedissem a viagem. A Juventus foi ao gramado, mas o árbitro encerrou o jogo pela falta de adversários, atribuindo uma derrota por 3-0 para o Napoli.

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