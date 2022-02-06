Napoli vence o Venezia e retoma a vice-liderança do Italiano

O Napoli retomou a vice-liderança da Lega Serie A. Neste domingo, o time do sul do país derrotou o Venezia por 2 a 0 no Estádio Pierluigi Penzo, em partida válida 24ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da vitória foram marcados por Osimhen e Petagna, já na etapa final. Com o resultado, a equipe de Veneza permanece na zona de rebaixamento.> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu DhabiDEVAGAR

Boa parte do primeiro tempo foi de pouca emoção. O Napoli tinha mais posse de bola, mas não conseguia traduzir esse domínio em gol. Já o Venezia apresentava dificuldade para sair em contra-ataque.ANIMOU, MAS RAPIDAMENTE

As principais chances das duas equipes vieram num intervalo de três minutos de diferença. Aos 27, Osimhen recebeu dentro da área, cortou para a direita e finalizou na trave do gol defendido por Lezzerini.

Na seguida, aos 30 minutos, o Venezia deu a resposta. Okereke foi lançado em profundidade pelo lado direito, passou pelo marcador, invadiu a área e bateu firme para a defesa de Ospina. Após essa sequência de chances, ambos os times tentaram pouco, e o placar não saiu do zero no primeiro tempo.

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Na volta para o segundo tempo, o Napoli conseguiu transformar o domínio em gol. Aos 13 minutos, Politano cruzou na medida para Osimhen, que, entre dois zagueiros, subiu sozinho para fazer o primeiro dos visitantes na partida.VITÓRIA

Depois do gol sofrido, o Venezia teve dificuldade para buscar o empate, e, assim, o Napoli matou o jogo nos acréscimos. Aos 54 minutos da etapa final, Mertenes recebeu dentro da área e bateu para a defesa de Lezzerini. No entanto, o goleiro deu rebote, e Petagna, que havia entrado há pouco, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.SEQUÊNCIA

O Venezia volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Torino, às 16h45 (horário de Brasília). Já o Napoli tem compromisso no mesmo dia, mas às 14h, contra a líder Inter de Milão. Ambas as partidas são válidas pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.