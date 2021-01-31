Napoli vence o Parma pelo Italiano e chega na zona de classificação para a Champions League

Crédito: Divulgação / Napoli

Neste domingo, o Napoli recebeu o Parma em sua casa pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, vencendo por 2 a 0, com gols de Eljif Elmas e Matteo Politano. O resultado é importante para o Napoli seguir na briga por uma colocação alta no torneio.

Veja a tabela do ItalianoNAPOLI ATACAO primeiro tempo do confronto viu apenas o Napoli finalizar ao gol. Com dois impedimentos marcados, o Parma ofereceu pouco perigo ao adversário. O time da casa mostrou-se superior, fazendo uma partida segura durante toda a primeira etapa.

GOL LIVRESuperior na primeira etapa, faltava pouco para o Napoli abrir o placar. Quando, aos 32 minutos, a bola chegou em Eljif Elmas, o macedônio avançou livre em uma defesa do Parma que não conseguiu para o jogador, que marcou o primeiro da partida.

SEGUNDO TEMPO MORNOO Napoli passou a administrar o placar, e mesmo que a vantagem fosse pequena, a diferença parecia longe de mudar. O Parma assustou com um gol anulado de Gervinho, mas pouco foi visto de diferente na segunda parte do confronto.

MATOU O JOGOSe o jogo não mudava e o Parma assustava, o Napoli decidiu pedir a conta para o garçom. Quem pagou com o segundo e decisivo gol foi Matteo Politano. O meia de 27 anos marcou aos 37 minutos da segunda etapa, acabando com as esperanças do adversário.