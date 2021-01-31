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Napoli vence o Parma pelo Italiano e chega na zona de classificação para a Champions League

Vitória importante no Stadio Diego Armando Maradona coloca o Napoli na quarta colocação do Campeonato Italiano...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 15:59
Crédito: Divulgação / Napoli
Neste domingo, o Napoli recebeu o Parma em sua casa pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, vencendo por 2 a 0, com gols de Eljif Elmas e Matteo Politano. O resultado é importante para o Napoli seguir na briga por uma colocação alta no torneio.
Veja a tabela do ItalianoNAPOLI ATACAO primeiro tempo do confronto viu apenas o Napoli finalizar ao gol. Com dois impedimentos marcados, o Parma ofereceu pouco perigo ao adversário. O time da casa mostrou-se superior, fazendo uma partida segura durante toda a primeira etapa.
GOL LIVRESuperior na primeira etapa, faltava pouco para o Napoli abrir o placar. Quando, aos 32 minutos, a bola chegou em Eljif Elmas, o macedônio avançou livre em uma defesa do Parma que não conseguiu para o jogador, que marcou o primeiro da partida.
SEGUNDO TEMPO MORNOO Napoli passou a administrar o placar, e mesmo que a vantagem fosse pequena, a diferença parecia longe de mudar. O Parma assustou com um gol anulado de Gervinho, mas pouco foi visto de diferente na segunda parte do confronto.
MATOU O JOGOSe o jogo não mudava e o Parma assustava, o Napoli decidiu pedir a conta para o garçom. Quem pagou com o segundo e decisivo gol foi Matteo Politano. O meia de 27 anos marcou aos 37 minutos da segunda etapa, acabando com as esperanças do adversário.
SEQUÊNCIA​O Napoli enfrenta a Atalanta nesta quarta-feira, às 16:45 (de Brasília), pelas semifinais da Coppa Italia. O Parma entra em campo novamente no próximo domingo, às 14h (de Brasília), para enfrentar o Bologna, em partida válida pela 21ª rodada do Italiano.

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