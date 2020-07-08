Napoli vence o Genoa fora de casa pelo Campeonato Italiano

Crédito: Divulgação / Napoli / Site Oficial

Na sequência da 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitou o Genoa e venceu por 2 a 1. Com o resultado, o clube napolitano embola a briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, que conta ainda com Milan e Roma brigando por duas vagas. Mertens e Lozano marcaram para os vistantes, enquanto Goldaniga descontou.

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Desde o início do jogo o time de Gennaro Gattuso mostrou quem é que mandaria na partida e sufocou o time do Genoa. Apesar da pressão desde os primeiros minutos, o clube só conseguiu abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, a bola caiu nos pés de Insigne na entrada da área, que rolou para o atacante belga. Com muita categotia, Mertens bateu no canto e fez 1 a 0. Foi 124º gol dele com a camisa do Napoli.

Os donos da casa voltaram para a segunda etapa se lançando ao ataque e conseguiram igualar o placar logo com três minutos. Schöne bateu escanteio da direita e Goldaniga subiu sozinho para empatar o jogo. No entanto, como no primeiro tempo, o Napoli voltou a mandar no jogo e chegou ao gol da vitória com o mexicano Lozano, aos 20 minutos, após belo lançamento de Fabián Ruiz.