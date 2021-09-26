Napoli vence o Cagliari, mantém invencibilidade e segue na liderança do Campeonato Italiano

Crédito: CARLO HERMANN / AFP

Neste domingo, o Napoli somou mais três pontos no Campeonato Italiano para manter a sua invencibilidade na competição. A equipe venceu o Cagliari por 2 a 0 com gols marcados por Osimhen e Insigne para manter a primeira colocação da Serie A.

Veja a tabela do ItalianoABRIU O PLACARJá no início da partida, o líder do Campeonato Italiano foi ao ataque para buscar o primeiro gol do confronto. Aos onze minutos de jogo, a equipe do Napoli abriu o placar com Victor Osimhen, que recebeu assistência de Piotr Zielinkski.

ATAQUE NAPOLITANODurante toda a primeira etapa, quem dominou o ataque foi o Napoli, que conseguiu um total de sete finalizações, mas apenas duas ao gol. O Cagliari, por sua vez, finalizou duas vezes, sendo uma para fora e outra travada pela defesa napolitana.

DE PÊNALTIO segundo gol da partida deste domingo chegou já no início da etapa final do confronto no Stadio Diego Armando Maradona. Aos 12 minutos, o Napoli recebeu a chance de aumentar a sua vantagem em cobrança de pênalti, e Insigne colocou a bola para dentro da rede.

BUSCA POR MAISApós o segundo gol, o Napoli foi ao ataque para buscar aumentar a sua vantagem e ficar mais calmo durante a partida. O time da casa falhou em sua tentativa de fazer mais gols, mas conseguiu administrar o placar e impedir tentativas do Cagliari.