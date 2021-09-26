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Napoli vence o Cagliari, mantém invencibilidade e segue na liderança do Campeonato Italiano

Em vitória por 2 a 0 com gols de Osimhen e Insigne, Napoli bate o Cagliari e continua na primeira colocação da Serie A...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 17:38
Crédito: CARLO HERMANN / AFP
Neste domingo, o Napoli somou mais três pontos no Campeonato Italiano para manter a sua invencibilidade na competição. A equipe venceu o Cagliari por 2 a 0 com gols marcados por Osimhen e Insigne para manter a primeira colocação da Serie A.
Veja a tabela do ItalianoABRIU O PLACARJá no início da partida, o líder do Campeonato Italiano foi ao ataque para buscar o primeiro gol do confronto. Aos onze minutos de jogo, a equipe do Napoli abriu o placar com Victor Osimhen, que recebeu assistência de Piotr Zielinkski.
ATAQUE NAPOLITANODurante toda a primeira etapa, quem dominou o ataque foi o Napoli, que conseguiu um total de sete finalizações, mas apenas duas ao gol. O Cagliari, por sua vez, finalizou duas vezes, sendo uma para fora e outra travada pela defesa napolitana.
DE PÊNALTIO segundo gol da partida deste domingo chegou já no início da etapa final do confronto no Stadio Diego Armando Maradona. Aos 12 minutos, o Napoli recebeu a chance de aumentar a sua vantagem em cobrança de pênalti, e Insigne colocou a bola para dentro da rede.
BUSCA POR MAISApós o segundo gol, o Napoli foi ao ataque para buscar aumentar a sua vantagem e ficar mais calmo durante a partida. O time da casa falhou em sua tentativa de fazer mais gols, mas conseguiu administrar o placar e impedir tentativas do Cagliari.
SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta o Spartak Moscou nesta quinta-feira, às 13:45h (de Brasília), em partida válida pela Liga Europa.

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