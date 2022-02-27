futebol

Napoli vence Lazio nos acréscimos e assume a liderança do Campeonato Italiano

Insigne marcou o primeiro do jogo, Pedro empatou e, no fim, Fabian Ruiz marcou o gol que deu a liderança para o Napoli
...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 19:05

LanceNet

27 fev 2022 às 19:05
Nos acréscimos, o Napoli venceu a Lazio por 2 a 1 no Olímpico de Roma e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. A equipe do técnico Luciano Spalletti superou o Milan pelo saldo de gols e avançou para o topo da tabela.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
PRIMEIRA ETAPAO jogo começou com um volume superior da Lazio, com grandes chances de gol. Porém, na casa dos 20 minutos, o Napoli também ganhou oportunidades com boas jogadas de contra-ataques. Apesar disso, a primeira etapa ficou em 0 a 0.
NAPOLI NA FRENTE!Na etapa final, a partida seguiu equilibrada, mas quem soube aproveitar foi o Napoli. Aos 17 minutos, Elmas carregou pelo meio, rolou para Insigne, que chutou forte de fora da área e marcou o gol.
TUDO IGUAL!A Lazio não desistiu do jogo, foi atrás do empate e conseguiu. Aos 43 minutos, a bola foi lançada na área, a zaga afastou, mas sobrou nos pés de Pedro que acertou um lindo chute e empatou a partida.
GOL DA LIDERANÇA!O empate veio no fim de jogo, mas o Napoli seguiu acreditando na vitória e marcou o gol nos acréscimos que decidiu o resultado. Aos 49 minutos, Insigne fez a jogada, tocou para Fabián Ruiz chutar forte e marcar o gol que deu a liderança do Campeonato Italiano para a equipe.
TABELACom a vitória, o Napoli superou o Milan pelo saldo de gols e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. Enquanto isso, a Lazio desceu para a 7ª colocação.
Crédito: (Foto:VincenzoPINTO/AFP

