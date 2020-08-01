Napoli vence Lazio em casa, mas vê Insigne virar dúvida para Champions

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Pela última rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Lazio por 3 a 1. Fabián Ruiz, Insigne e Politano marcaram para os mandantes, enquanto Immobile descontou para os visitantes.

PROBLEMAA vitória em um jogo que não valia muita coisa não foi o mais importante da partida. Insigne, um dos principais nomes do Napoli, se lesionou e sentiu muita dor no final da partida. O atacante precisou ser substituído e virou dúvida para a partida contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.

GOLAÇO!Desejado por grandes clubes da Europa, Fabián Ruiz fez mais uma bela partida. O espanhol marcou um lindo gol de fora da área, colocando a bola no ângulo de Strakosha.