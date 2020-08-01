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futebol

Napoli vence Lazio em casa, mas vê Insigne virar dúvida para Champions

Clube treinado por Gattuso fechou o Campeonato Italiano
na sétima colocação, enquanto a Lazio terminou em quarto...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 17:49

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:49

Crédito: Reprodução
Pela última rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Lazio por 3 a 1. Fabián Ruiz, Insigne e Politano marcaram para os mandantes, enquanto Immobile descontou para os visitantes.
PROBLEMAA vitória em um jogo que não valia muita coisa não foi o mais importante da partida. Insigne, um dos principais nomes do Napoli, se lesionou e sentiu muita dor no final da partida. O atacante precisou ser substituído e virou dúvida para a partida contra o Barcelona pela Liga dos Campeões.
GOLAÇO!Desejado por grandes clubes da Europa, Fabián Ruiz fez mais uma bela partida. O espanhol marcou um lindo gol de fora da área, colocando a bola no ângulo de Strakosha.
FORA DAS COMPETIÇÕES?Na sétima colocação, o Napoli não se classificou para a Liga dos Campeões e nem para a Liga Europa do próximo ano. Porém, ainda resta chance para os napolitanos. Em caso de título da Champions League, se classificariam para a competição.

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