futebol

Napoli vence Atalanta e segue na briga pelo título do Campeonato Italiano

Insigne, Politano e Elmas foram responsáveis pela grande vitória do Napoli fora de casa...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 11:56

LanceNet

O Napoli conquistou grande vitória sobre a Atalanta por 3 a 1 no Campeonato Italiano. Com gols de Insigne, Politano e Elmas, a equipe de Luciano Spalletti chegou aos mesmos 66 pontos do Milan, que joga contra o Bologna nesta segunda-feira, e segue na briga pelo Scudetto.APROVEITOU A CHANCEApesar do início melhor da Atalanta, o Napoli foi quem largou na frente na primeira etapa. Aos sete minutos, Malinovski teve grande chance de abrir o placar após receber cruzamento e cabecear no cantinho, mas Ospina fez grande defesa. Aos 12, Mertens sofreu pênalti e Insigne converteu a cobrança e abriu o placar para a equipe visitante.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
MUDOU O PANORAMAApós abrir o placar, o Napoli passou a dominar as ações da partida e aumentou o placar. Aos 33, Mário Rui recebeu passe de fora da área e arriscou, mas Musso caiu para fazer uma defesa plástica. Aos 36, o time de Luciano Spalletti aproveitou desatenção da zaga da Atalanta em uma cobrança de falta rápida, Politano recebeu lançamento e finalizou de primeira para ampliar a vantagem.
NÃO ADIANTOUA Atalanta voltou para o segundo tempo melhor e De Roon diminuiu o marcador após aproveitar cruzamento de Miranchuk e cabecear para o gol aos 12 minutos. Aos 30, Boga aproveitou corte errado da zaga do Napoli após bola alçada na área e finalizou para boa defesa de Ospina. No entanto, o Napoli fechou o caixão após Lozano fazer grande jogada pela direita e achar Elmas, que chutou na saída de Musso aos 35 minutos.
Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

