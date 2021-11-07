Napoli tropeça contra o Hellas Verona, mas mantém liderança provisória do Campeonato Italiano

Crédito: CARLO HERMANN / AFP

Neste domingo, o Napoli empatou em 1 a 1 com o Hellas Verona em partida do Campeonato Italiano. O resultado manteve a equipe de Nápoles na liderança provisória da competição, mas o time aguarda uma derrota do Milan para manter a sua posição.>>> Veja a tabela do Italiano <<<

ABRIU O PLACARA equipe do Hellas Verona conseguiu um melhor início de primeira etapa que o time do Napoli, e abriu o placar já no começo do jogo. Aos treze minutos, a equipe visitante fez o primeiro gol com Giovanni Simeone após assistência de Antonín Barák.

EMPATELogo após o Hellas Verona abrir o placar do confronto deste domingo, o Napoli, em busca da liderança isolada do Campeonato Italiano, buscou uma resposta. Com dezoito minutos de jogo, Giovanni Di Lorenzo achou o gol de empate de sua equipe.

EXPULSÕESPerto do fim do jogo, o Hellas Verona enfrentou duas expulsões que poderiam complicar a sua situção. Aos 43 minutos, Daniel Bessa recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Nos acréscimos, Kalinic também foi expulso, mas não houve impacto no resultado.

EQUILÍBRIOO confronto, de forma geral, apresentou-se de forma equilibrada entre as duas equipes. Na segunda etapa, foram poucas as chances que chegaram ao gol, e isso por parte de Napoli e Hellas Verona, que pecaram ao buscar as finalizações.