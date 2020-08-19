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futebol

Napoli tenta reviravolta e convencer Gabriel Magalhães a ir para a Itália

Imprensa inglesa dava como certo acordo entre o zagueiro brasileiro e Arsenal, mas oferta do Napoli divide jogador. Decisão sobre futuro será única e exclusivamente de Gabriel...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 11:46

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:46

Crédito: Divulgação
O acerto entre Arsenal e Gabriel Magalhães divulgado pela imprensa inglesa na´última terça-feira está sendo posto em xeque por conta de uma última tentativa do Napoli em contratar o zagueiro brasileiro. De acordo com a “Sky Sports”, uma oferta tardia do clube italiano está sendo seriamente considerada. O Lille disse que seu futuro será decidido até o final desta semana.
Ambos os clubes estão em situações semelhantes, buscando uma reconstrução e disputando a Liga Europa na próxima temporada. No entanto, o time dirigido por Gattuso contratou o atacante Victor Osimhen, com quem Gabriel dividiu vestiário na França, e esse fator pode pesar na hora da decisão por facilitar a adaptação do defensor em uma nova equipe.
As ofertas de ambas as equipes são semelhantes e cabe ao jovem brasileiro decidir onde irá jogar. No Arsenal, apesar de não ter nenhum ex-companheiro, Gabriel ganharia a companhia dos brasileiros David Luiz, Willian e Gabriel Martinelli, além de ser titular em um sistema defensivo deficiente.
Na última temporada, o zagueiro canhoto teve mais protagonismo no Lille e participou de 23 partidas do Campeonato Francês, que foi interrompido mais cedo por conta da pandemia da Covid-19. Além de Arsenal e Napoli, o defensor também foi especulado no Manchester United, mas os Red Devils não são uma opção neste momento.

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