Napoli tenta reviravolta e convencer Gabriel Magalhães a ir para a Itália

Crédito: Divulgação

O acerto entre Arsenal e Gabriel Magalhães divulgado pela imprensa inglesa na´última terça-feira está sendo posto em xeque por conta de uma última tentativa do Napoli em contratar o zagueiro brasileiro. De acordo com a “Sky Sports”, uma oferta tardia do clube italiano está sendo seriamente considerada. O Lille disse que seu futuro será decidido até o final desta semana.

Ambos os clubes estão em situações semelhantes, buscando uma reconstrução e disputando a Liga Europa na próxima temporada. No entanto, o time dirigido por Gattuso contratou o atacante Victor Osimhen, com quem Gabriel dividiu vestiário na França, e esse fator pode pesar na hora da decisão por facilitar a adaptação do defensor em uma nova equipe.

As ofertas de ambas as equipes são semelhantes e cabe ao jovem brasileiro decidir onde irá jogar. No Arsenal, apesar de não ter nenhum ex-companheiro, Gabriel ganharia a companhia dos brasileiros David Luiz, Willian e Gabriel Martinelli, além de ser titular em um sistema defensivo deficiente.