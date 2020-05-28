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futebol

Napoli teme novas ofertas de Barcelona e Real Madrid por Fabián

Meio-campista ainda não respondeu a oferta de renovação do clube italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 18:37

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:37

Crédito: Reprodução
O futuro de Fabián Ruiz no Napoli é incerto. Na última janela de transferências, o interesse de Barcelona e Real Madrid pelo meio-campista foi forte. Agora, de acordo com o 'La Gazzetta dello Sport', os clubes espanhóis ainda sonham com a contratação do jogador.
O presidente do Napoli, Aurelio de Lautentiis, está convencido de que as ofertas do Real Madrid e do Barcelona chegarão. Os dois gigantes competirão com boas ofertas.
Fabián tem contrato até 2023 e o Napoli já apresentou uma proposta de renovação até 2025, mas ainda não obteve resposta. Na atual temporada, o meio-campista fez três gols e deu duas assistências. E MAIS:Kanté retoma aos treinos por conta própria e faz exercícios individuaisBaresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreiraGoverno autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junhoDiego Ferraresso fala sobre retorno na Polônia e revela sonho de jogar no BrasilAlex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesa E MAIS:

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