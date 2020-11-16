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futebol

Napoli tem acordo com Chelsea para contratação de Bakayoko

Meio-campista está tendo minutos de jogo sob comando do técnico Gattuso e não faz parte dos planos do Chelsea. Napoli quer comprá-lo por R$ 115 milhões ao fim da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 11:26

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:26

Crédito: Bakayoko está empresta ao Napoli até o final da temporada (Divulgação/Twitter do Napoli
O Napoli tem engatilhado um acordo com o Chelsea para a contratação permanente do meio-campista Tiémoué Bakayoko por cerca de 16 milhões de libras (R$ 115 milhões), segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Atualmente, o volante está emprestado ao clube italiano e não faz parte dos planos da equipe londrina.
Os Blues pagaram 40 milhões de libras (R$ 288 milhões na cotação atual) pelo jogador que atuava no Monaco em 2017 e podem perder mais da metade do investimento feito no passado. O volante está recuperando o bom futebol e ganhando minutos tanto no Campeonato Italiano como na Liga Europa sob comando de Gattuso, com quem já trabalhou no Milan.
As informações apontam que o jogador se sente em casa e leva um estilo de vida parecido com o que tinha na França, quando viveu o melhor momento de sua carreira. Embora possa sair no prejuízo, o dinheiro irá servir para os futuros planos de transferência, como o do zagueiro Jerome Boateng.

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