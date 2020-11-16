Napoli tem acordo com Chelsea para contratação de Bakayoko

Crédito: Bakayoko está empresta ao Napoli até o final da temporada (Divulgação/Twitter do Napoli

O Napoli tem engatilhado um acordo com o Chelsea para a contratação permanente do meio-campista Tiémoué Bakayoko por cerca de 16 milhões de libras (R$ 115 milhões), segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Atualmente, o volante está emprestado ao clube italiano e não faz parte dos planos da equipe londrina.

Os Blues pagaram 40 milhões de libras (R$ 288 milhões na cotação atual) pelo jogador que atuava no Monaco em 2017 e podem perder mais da metade do investimento feito no passado. O volante está recuperando o bom futebol e ganhando minutos tanto no Campeonato Italiano como na Liga Europa sob comando de Gattuso, com quem já trabalhou no Milan.