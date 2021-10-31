Napoli sua, mas vence a Salernitana e segue na liderança do Italiano

Crédito: Reprodução/ @sscnapoli_br

Quem segura? Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Salernitana, fora de casa, por 1 a 0. O gol do triunfo foi anotado por Zielinski, aos 16 do segundo tempo.

No fim da partida, uma expulsão para cada lado: Kastanos, dos donos da casa, aos 25, e Koulibaly, dos visitantes, aos 35. O jogo é tradicional no Sul da Itália. Salerno e Nápoles estão separados por 60 km e pertencem ao mesmo estado: Campania. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO Panorama Com o resultado, o Napoli segue na liderança do Scudetto, com 10 vitórias e um empate, ou seja, 31 pontos. O G4 tem ainda Milan (28), Inter (24) e Roma (19). Nesta tarde, o quarto recebe o segundo, enquanto a Internazionale já jogou na rodada.

No momento, os quatro estariam indo para a Champions League de 2022/23, enquanto Atalanta e Lazio ficariam para a Liga Europa e Liga Conferência, respectivamente. Eles, que empataram em 2 a 2, somam 19 e 18 pontos, respectivamente.

Maior campeã italiana, a Juventus está apenas em nono, com 15. Ela entrou em campo no último sábado. O time de Salerno é o penúltimo colocado, com 7 pontos.

Próximos compromissos