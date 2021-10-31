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futebol

Napoli sua, mas vence a Salernitana e segue na liderança do Italiano

Em clássico da Campania, napolitanos chegam aos 31 pontos em 11 rodadas. Milan, com 28, ainda pode alcançar...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 16:05
Crédito: Reprodução/ @sscnapoli_br
Quem segura? Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Salernitana, fora de casa, por 1 a 0. O gol do triunfo foi anotado por Zielinski, aos 16 do segundo tempo.
No fim da partida, uma expulsão para cada lado: Kastanos, dos donos da casa, aos 25, e Koulibaly, dos visitantes, aos 35. O jogo é tradicional no Sul da Itália. Salerno e Nápoles estão separados por 60 km e pertencem ao mesmo estado: Campania. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO Panorama Com o resultado, o Napoli segue na liderança do Scudetto, com 10 vitórias e um empate, ou seja, 31 pontos. O G4 tem ainda Milan (28), Inter (24) e Roma (19). Nesta tarde, o quarto recebe o segundo, enquanto a Internazionale já jogou na rodada.
No momento, os quatro estariam indo para a Champions League de 2022/23, enquanto Atalanta e Lazio ficariam para a Liga Europa e Liga Conferência, respectivamente. Eles, que empataram em 2 a 2, somam 19 e 18 pontos, respectivamente.
Maior campeã italiana, a Juventus está apenas em nono, com 15. Ela entrou em campo no último sábado. O time de Salerno é o penúltimo colocado, com 7 pontos.
Próximos compromissos
O Napoli volta a campo agora na próxima quinta-feira, às 14h45, na Polônia, pela quarta rodada da Liga Europa. No domingo, recebe o Hellas Verona, às 14h. Já a Salernitana, que não disputa torneios internacionais, vai a Roma encarar a Lazio, no mesmo horário.

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