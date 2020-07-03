Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Napoli se aproxima de acerto com dois jogadores do Lille; brasileiro Gabriel Magalhães é um deles
futebol

Napoli se aproxima de acerto com dois jogadores do Lille; brasileiro Gabriel Magalhães é um deles

Defensor brasileiro foi dos destaques do clube francês na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 21:22

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 21:22

Crédito: Reprodução / Instagram
O Napoli está perto de anunciar a contratação de dois destaques do Lille, de acordo com informações do portal francês "Le10Sport". Os jogadores são o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, de 22 anos, e o atacante nigeriano Victor Osimhen, de 21 anos. O valor somado das duas transferências deve ser de 105 milhões de euros (R$ 625 milhões).
O brasileiro, que foi revelado no Avaí, será contratado por 25 milhões de euros (R$ 148 milhões). Gabriel foi um dos principais jogadores do Lille na temporada e um dos melhores zagueiros do Campeonato Francês. O jogador também estava na mira do Real Madrid.
Já Victor Osimhen, é o principal atacante do clube francês. Na temporada, o camisa 7 marcou 18 gols, sendo 13 deles no Campeonato Francês. O Lille terminou a competição na quarta colocação. O Napoli pagará 80 milhões de euros (R$ 476 milhões) pelo atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados