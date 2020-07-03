Napoli se aproxima de acerto com dois jogadores do Lille; brasileiro Gabriel Magalhães é um deles

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O Napoli está perto de anunciar a contratação de dois destaques do Lille, de acordo com informações do portal francês "Le10Sport". Os jogadores são o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, de 22 anos, e o atacante nigeriano Victor Osimhen, de 21 anos. O valor somado das duas transferências deve ser de 105 milhões de euros (R$ 625 milhões).

O brasileiro, que foi revelado no Avaí, será contratado por 25 milhões de euros (R$ 148 milhões). Gabriel foi um dos principais jogadores do Lille na temporada e um dos melhores zagueiros do Campeonato Francês. O jogador também estava na mira do Real Madrid.