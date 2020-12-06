Napoli se aproveita de um jogador a mais para vencer o lanterna Crotone e entrar no G4 do Italiano

O Napoli conquistou uma vitória importante neste domingo. Pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Gattuso venceu o Crotone, fora de casa, por 4 a 0. Insigne, Lozano, Demme e Petagna foram os autores dos gols do triunfo napolitano.
Aos 34 minutos do primeiro tempo, Insigne recebeu na ponta, trouxe para dentro, driblou a marcação e acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar na partida.
Jogando em casa, o Crotone se complicou. Com três minutos da segunda etapa, Patriccione recebeu um cartão vermelho direto por falta dura e deixou os mandantes com uma missão complicada: tentar marcar com menos um em campo.
Cerca de 10 minutos depois, o Napoli fez o que era esperado: aumentou sua vantagem. Lozano recebeu cruzamento de Insigne e, sozinho na área, marcou o segundo gol da equipe napolitana.
Para fechar a goleada, Demme e Petagna fizeram os outros gols da equipe napolitana, que assumiu a terceira colocação do Campeonato Italiano, com 20 pontos. O Crotone é o lanterna da competição, com apenas dois pontos.