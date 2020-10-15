Napoli rejeitou proposta do Atlético de Madrid por Fabián Ruiz

Quando soube que perderia Thomas Partey para o Arsenal, o Atlético de Madrid foi atrás de um substituto. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o clube espanhol ofereceu 50 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões) por Fabián Ruiz, no último dia da janela de transferências. O Napoli rejeitou a proposta porque entende que o valor está muito abaixo do que o meio-campista espanhol vale. O Atlético de Madrid já observa o jogador há alguns anos, além de Real Madrid e Barcelona.
A negociação não se arrastou porque o Atlético não continuou insistindo após a negativa do Napoli, porém os espanhóis continuarão em busca da contratação de Fabián.