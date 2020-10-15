Napoli recusa oferta do Atlético de Madrid por Fábian Ruiz

O Napoli recusou uma oferta do Atlético de Madrid de 50 milhões de euros (R$ 327 milhões) por Fabián Ruiz, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Os colchoneros tentaram se movimentar no último dia da janela de transferências após o Arsenal pagar a multa e contratar o meio-campista Thomas Partey.

Apesar da ação ter sido muito rápida, os italianos vetaram a negociação do espanhol que possui contrato até 2023. Após a recusa, os espanhóis não fizeram uma nova proposta. O jogador de 24 anos também já havia sido especulado no Barcelona e no Real Madrid há alguns meses, mas nenhuma equipe fez uma oferta oficial.