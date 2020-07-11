Napoli recebe o Milan de olho na Liga Europa; Confira os jogos do Italiano deste domingo

Crédito: Napoli recebe o Milan no confronto das equipes que sonham com uma vaga na próxima Liga Europa (AFP

Neste domingo, a 32ª rodada do Campeonato Italiano será marcada pelo confronto entre o sexto e o sétimo colocados. Com isso, Napoli e Milan, que disputam uma vaga na próxima Liga Europa, jogam às 16h45 (de Brasília). Caso o clube rossonero vença, irá ultrapassar os donos da casa na tabela e entrar no G-6 da competição.

Em entrevista coletiva, o técnico do Milan, Stefano Pioli, destacou o crescimento da equipe no campeonato, sobretudo após a vitória contra a Juventus na última terça. Ele também lembrou que o time deve pressionar até o fim da temporada para garantir a vaga na Liga Europa, grande objetivo dos rossoneros.

- Temos que fazer um ótimo desempenho porque temos a possibilidade. Devemos estar cientes de nossos meios, aproveitar o momento - explica Pioli na véspera -. Devemos pressionar até 2 de agosto, o importante que me dá mais satisfação é ver que a equipe ele não está pensando no futuro próximo, mas apenas para fechar bem nesta temporada - afirmou.

Já o meio-campista do Napoli, Diego Demme, comentou sobre o jogo no site oficial do clube. Ele afirmou que sua equipe sabe das dificuldades da partida e quer dar continuidade ao resultados positivos na competição.

- O Milan é uma equipe forte e em forma. Sabemos que está fazendo um grande progresso, mas estamos crescendo e queremos dar continuidade aos resultados. Certamente será um grande desafio - disse.

Confira os jogos do Italiano deste domingo

Além de Napoli e Milan, a rodada do Italiano terá cinco partidas neste domingo. No confronto de clubes do Z-4, o Genoa recebe o SPAL, no Luigi Ferraris, às 12h15, na busca por sair da zona da degola e se afastar da sombra do rebaixamento. Para isso terá que vencer e torcer por um tropeço do Lecce, que também joga no domingo. Os rivais visitam o Cagliari no Sant'Ella, às 14h30