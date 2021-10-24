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Napoli perde 100% de aproveitamento, mas segue na liderança do Campeonato Italiano

Roma conseguiu ser superior na primeira etapa, mas Napoli voltou com mais atenção do intervalo e parou duas vezes na trave em finalizações de Osimhem...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 15:01

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 15:01

Crédito: Osimhem parou duas vezes na trave e placar entre Roma e Napoli não se movimentou (VINCENZO PINTO / AFP
O Napoli perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano após empatar com a Roma por 0 a 0 no Estádio Olímpico. Após um primeiro tempo morno, o líder do Calcio se lançou no ataque, mas parou na trave em duas oportunidades e não conseguiu balançar a rede do time de José Mourinho.SEM DIREÇÃOApós um início de jogo morno, a Roma teve a grande oportunidade da primeira etapa aos 27 minutos. Cristante roubou a bola da defesa do Napoli, encontrou Abraham em profundidade e livre de marcação, mas o inglês finalizou para fora cara a cara com Ospina. Aos 41, os visitantes responderam com Insigne recebendo passe pelo lado esquerdo da área, limpando a marcação para o meio, mas chutando sem direção.
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PAROU NA TRAVENa segunda etapa, o Napoli surgiu com mais apetite para marcar o gol. Aos 14 minutos, Politano foi lançado na área e cruzou para Osimhem finalizar de carrinho na trave. No rebote, Zielinski mandou pela linha de fundo. Aos 17, o centroavante recebeu cruzamento e cabeceou na parte de cima do travessão antes da bola ir para fora.
JOGO ABERTOApós os sustos, a Roma tentou sair mais para o jogo e teve uma chance de inaugurar o placar com Pellegrini recebendo passe pelo lado direito da área, mas mandando pela linha de fundo. O Napoli chegou a abrir o placar com Osimhem de cabeça, mas o nigeriano foi flagrado em posição irregular.

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