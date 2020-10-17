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futebol

Napoli marca quatro vezes no primeiro tempo e vence a Atalanta

Após início difícil, time de Nápoles marca quatro vezes em sequência e conquista os três pontos. Time de Bérgamo teve sua primeira derrota na competição nacional...
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Publicado em 

17 out 2020 às 12:29

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 12:29

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
No jogo que abriu a quarta rodada do Campeonato Italiano, o Napoli não tomou conhecimento da Atalanta, sensação do futebol europeu na última temporada, e venceu o time de Bérgamo por 4 a 1, em casa. Com quatro gols no primeiro tempo, o time de Gennaro Gattuso soma três importantes pontos.
+ VEJA A TABELA DA SERIE AO jogo estava bem disputado até a metade do primeiro tempo, quando a Atalanta sofreu um apagão. E em um intervalo de dez minutos, os napolitanos marcaram três vezes. O mexicano Lozano abriu o placar e ampliou. Politano, com um lindo chute de fora da área, fez o terceiro. O quarto foi de Osimhen.
Na etapa final, o Napoli, com o resultado garantido, diminuiu o ritmo e viu a Atalanta crescer de produção. Os gols em excesso, comuns na temporada passada, porém, não se repetiram e o time de Gasperini apenas diminuiu. Lammers aproveitou boa jogada de Romero e descontou.
Com o resultado, a Atalanta perde o 100% de aproveitamento e pode ser ultrapassada no decorrer da rodada. O Napoli chegou aos oito pontos e se coloca na briga entre os primeiros colocados.

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