Napoli marca aos nove segundos, mas perde de virada para o Verona

Fora de casa, o Napoli tropeçou diante do Verona, ao ser derrotado por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Os Napolitanos até saíram na frente com Lozano, que marcou aos nove segundos de jogo. Mas Dimarco, Barak e Zaccagni viraram para o time da casa.Com o resultado, o Napoli caiu para a sexta colocação do campeonato, com 34 pontos. Já o Verona, chegou a 30 e está na nona colocação.Gol relâmpago
O Napoli precisou de apenas nove segundos de jogo para tirar o zero do placar. Após lançamento para o ataque, Lozano aproveitou a falha da defesa para abrir o marcador.
Futebol é eficiência
A partida seguiu com amplo domínio do Napoli, que controlou a partida durante grande parte do jogo. Mas a primeira subidda ao ataque do Verona foi mortal. Dimarco recebeu um cruzamento sozinho e completou para dentro do gol e empatar o confronto.
Segundo tempo estudado
As equipes voltaram para a etapa final com um pouco de medo de se arriscar. Houve muita disputa pela posse de bola, mas poucas finalizações.
Virada da casa
Apesar disso, o Verona soube aproveitar as chances que teve. Aos 17 minutos, Barak recebeu dentro da área e bateu cruzado para virar o placar. Com a vantagem, a equipe da casa ainda conseguiu ampliar o marcador, com Zaccagni e confirmar a vitória.