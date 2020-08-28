Napoli lança novos uniformes para a próxima temporada 2020/21

Acabou a espera. O Napoli lançou nessa quinta-feira (27) os três novos uniformes para a temporada 2020/21. Com design clean, os tecidos são ultraleves e as costuras, em nylon stretch, dão mais elasticidade e conforto.

A camisa 1 é na conhecida cor azul característica da equipe, enquanto a camisa 2 é branca e com detalhes pretos nas mangas. Já a terceira camisa é em preto, com detalhes rosa nas mangas.

Há, ainda, uma tecnologia de proteção chamada Hidroway, que garante maior capacidade de respiração e liberação do calor corporal. Os Kombat Pro 2021, como são chamados os novos uniformes, já estão à venda no site oficial do clube napolitano.