Napoli lança novos uniformes para a próxima temporada 2020/21

Acabou a espera. O Napoli lançou nessa quinta-feira (27) os três novos uniformes para a temporada 2020/21. Com design clean, os tecidos são ultraleves e as costuras, em nylon stretch, dão mais elasticidade e conforto.
A camisa 1 é na conhecida cor azul característica da equipe, enquanto a camisa 2 é branca e com detalhes pretos nas mangas. Já a terceira camisa é em preto, com detalhes rosa nas mangas.
Há, ainda, uma tecnologia de proteção chamada Hidroway, que garante maior capacidade de respiração e liberação do calor corporal. Os Kombat Pro 2021, como são chamados os novos uniformes, já estão à venda no site oficial do clube napolitano.
Confira abaixo o vídeo de lançamento divulgado nas redes sociais do clube italiano: O Napoli terminou em sétimo lugar do Campeonato Italiano na última temporada, atrás da campeã Juventus, Internazionale, Atalanta, Lazio, Roma e Milan. Com o resultado alcançado, conquistou uma vaga para a Liga Europa do próximo ano. Nesta temporada, acabou eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões.