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futebol

Napoli inicia conversas para contratar Júnior Firpo, do Barcelona

Ideia do clube italiano é de um empréstimo para o lateral-esquerdo. Barça e jogador não devem se opor à transferência...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 09:58

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 09:58

Crédito: Reprodução
Além da ida de Carles Aleña ao Getafe, o Barcelona pode negociar outros jogadores nesta janela de transferência. De acordo com a "Sky Sport Italia", Júnior Firpo, lateral-esquerdo do clube catalão, interessa ao Napoli, que já iniciou contatos para tê-lo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
Substituto de Jordi Alba, Firpo não acumula muitos minutos na temporada. Por conta disso, nem o jogador e nem o clube devem se opor à transferência. Em entrevista coletiva, Koeman admitiu que alguns jogadores que não têm chances devem sair.Na atual temporada, Firpo atuou em 10 jogos com a camisa do Barcelona, mas totaliza apenas 351 minutos. Ele não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência.

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