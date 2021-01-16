Napoli inicia conversas para contratar Júnior Firpo, do Barcelona

Além da ida de Carles Aleña ao Getafe, o Barcelona pode negociar outros jogadores nesta janela de transferência. De acordo com a "Sky Sport Italia", Júnior Firpo, lateral-esquerdo do clube catalão, interessa ao Napoli, que já iniciou contatos para tê-lo.

Substituto de Jordi Alba, Firpo não acumula muitos minutos na temporada. Por conta disso, nem o jogador e nem o clube devem se opor à transferência. Em entrevista coletiva, Koeman admitiu que alguns jogadores que não têm chances devem sair.Na atual temporada, Firpo atuou em 10 jogos com a camisa do Barcelona, mas totaliza apenas 351 minutos. Ele não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência.