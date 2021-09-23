Napoli goleia Sampdoria e segue na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli goleou a Sampdoria por 4 a 0 fora de casa pelo Campeonato Italiano nesta quinta-feira e segue com 100% de aproveitamento e com a liderança do Calcio. Osimhen, autor de dois gols, foi o grande destaque da partida ao lado de Insigne e Lozano, cada um com duas assistências no confronto.DUAS CHANCESLogo aos seis minutos de jogo, o Napoli teve a primeira grande oportunidade com Osimhen recebendo lançamento, ganhando na velocidade da marcação, mas desperdiçando chance incrível ao finalizar em cima de Audero. No ataque seguinte, o artilheiro não desperdiçou nova chance ao receber cruzamento de Insigne e esticar as pernas para colocar a bola na rede.