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futebol

Napoli goleia Sampdoria e segue na liderança do Campeonato Italiano

Equipe de Luciano Spaletti derrotou o adversário por 4 a 0 apesar de ter sofrido alguns sustos na primeira etapa. Napoli segue com 100% de aproveitamento no Calcio...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 15:21
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
O Napoli goleou a Sampdoria por 4 a 0 fora de casa pelo Campeonato Italiano nesta quinta-feira e segue com 100% de aproveitamento e com a liderança do Calcio. Osimhen, autor de dois gols, foi o grande destaque da partida ao lado de Insigne e Lozano, cada um com duas assistências no confronto.DUAS CHANCESLogo aos seis minutos de jogo, o Napoli teve a primeira grande oportunidade com Osimhen recebendo lançamento, ganhando na velocidade da marcação, mas desperdiçando chance incrível ao finalizar em cima de Audero. No ataque seguinte, o artilheiro não desperdiçou nova chance ao receber cruzamento de Insigne e esticar as pernas para colocar a bola na rede.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
QUEM NÃO FAZ…A Sampdoria respondeu às investidas do Napoli com Adrien recebendo passe na entrada da área aos 18 minutos e obrigando Ospina a realizar ótima defesa. No escanteio, Yoshida cabeceou sem marcação e o colombiano teve que fazer outra intervenção essencial. Aos 38, o Napoli voltou ao ataque, Insigne recebeu cruzamento na área e rolou para Fabián Ruiz ampliar o marcador.
ARRASADORAos quatro minutos da segunda etapa, Osimhen recebeu cruzamento rasteiro de Lozano pelo lado direito e bateu de primeira para marcar seu segundo gol. Aos 13, Zielinski aproveitou um novo passe do camisa 11 e mandou um balaço sem chances para Audero defender, dando números finais ao duelo.

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