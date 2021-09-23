Napoli goleia Sampdoria e segue na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli goleou a Sampdoria por 4 a 0 fora de casa pelo Campeonato Italiano nesta quinta-feira e segue com 100% de aproveitamento e com a liderança do Calcio. Osimhen, autor de dois gols, foi o grande destaque da partida ao lado de Insigne e Lozano, cada um com duas assistências no confronto.DUAS CHANCESLogo aos seis minutos de jogo, o Napoli teve a primeira grande oportunidade com Osimhen recebendo lançamento, ganhando na velocidade da marcação, mas desperdiçando chance incrível ao finalizar em cima de Audero. No ataque seguinte, o artilheiro não desperdiçou nova chance ao receber cruzamento de Insigne e esticar as pernas para colocar a bola na rede.
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QUEM NÃO FAZ…A Sampdoria respondeu às investidas do Napoli com Adrien recebendo passe na entrada da área aos 18 minutos e obrigando Ospina a realizar ótima defesa. No escanteio, Yoshida cabeceou sem marcação e o colombiano teve que fazer outra intervenção essencial. Aos 38, o Napoli voltou ao ataque, Insigne recebeu cruzamento na área e rolou para Fabián Ruiz ampliar o marcador.
ARRASADORAos quatro minutos da segunda etapa, Osimhen recebeu cruzamento rasteiro de Lozano pelo lado direito e bateu de primeira para marcar seu segundo gol. Aos 13, Zielinski aproveitou um novo passe do camisa 11 e mandou um balaço sem chances para Audero defender, dando números finais ao duelo.