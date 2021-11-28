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futebol

Napoli goleia o Lazio e cria gordura na liderança do Campeonato Italiano

Napolitanos fazem  4 a 0 e abrem 3 pontos de vantagem sobre o Milan...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 18:40

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:40

O Napoli venceu a Lazio, neste domingo, em jogo que encerrou a 14ª rodada do Italiano: 4 a 0. No primeiro tempo, os gols foram anotados por Zielinski e Mertens, que fez dois. Fabian Ruiz deu números finais aos 40 do segundo tempo. Com o resultado, os napolitanos seguem na liderança da competição, agora com 35 pontos, 11 vitórias e dois empates.
Confira aqui a tabela do Campeonato Italiano
O Napoli é seguido de perto pela dupla de Milão: Milan, que tem 32, e Internazionale, com 31. A Atalanta fecha o G4, com 28, Derrotada neste domingo, a Lazio está em oitavo, com 21, a mesma pontuação da Juventus, que tem um saldo melhor: 2 a 0. Na Itália, são quatro vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, o quinto e o sexto são Roma e Fiorentina, com 25 e 21 pontos, respectivamente.
As equipes voltam a campo já neste meio de semana. O Napoli vai visitar o Sassuolo, na próxima quarta, às 16h45. No dia seguinte, a Lazio receberá a Udinese.
Crédito: MertensfezdoisgolsnavitóriadoNapolisobreaLazio(Foto:Reprodução

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