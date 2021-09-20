futebol

Napoli goleia a Udinese fora de casa e assume a liderança do Campeonato Italiano

Com goleada de 4 a 0, Napoli mantém invencibilidade ao vencer a Udinese fora de casa e assume a liderança da Serie A...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 17:50
Crédito: Divulgação / Napoli
O Napoli aplicou uma goleada de 4 a 0 na Udinese nesta segunda-feira e assumiu a liderança do Campeonato Italiano. Com gols marcados por Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano, o Napoli manteve a sua invencibilidade na competição.
Veja a tabela do ItalianoO Napoli abriu o placar do confronto já no início da partida com gol marcado pelo atacante nigeriano Victor Osimhen. Aos 24 minutos da primeira etapa, Lorenzo Insigne concedeu assistência para os visitantes marcarem o gol do 1a 0.
Ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, o Napoli aumentou a sua vantagem com um gol do zagueiro Amir Rrahmani, que recebeu assistência do também zagueiro Kalidou Koulibaly, e fechou a etapa inicial com o placar de 2 a 0 para si.
No início do segundo tempo, aos sete minutos, o Napoli aumentou o placar para um 3 a 0 com gol de Kalidou Koulibaly, que havia dado uma assistência para o segundo gol. A assistência da vez foi de Fabián Ruiz, que fez boa partida contra a Udinese.
Para fechar a conta do confronto desta segunda-feira, o Napoli marcou mais uma vez aos 39 minutos do segundo tempo. Com assistência de Mário Rui, a equipe visitante fez o 4 a 0 com gol do mexicano Hirving Lozano perto do final do jogo.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

