Napoli fica duas vezes atrás do placar, mas arranca o empate contra o Leicester pela Europa League

Crédito: Oli SCARFF / AFP

Que jogo. Leicester e Napoli ficaram no empate por 2 a 2, no King Power Stadium, pela primeira rodada do Grupo C da Europa League. O Leicester chegou a ficar duas vezes na frente do placar mas a equipe italiana soube se impor e chegou ao empate no final da partida. Os gols do jogo foram marcados por Ayoze Perez e Barnes e, pelo Napoli, os dois gols foram do Osimhen.

> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueLEICESTER NA FRENTE!Grande jogada do Leicester para abrir o placar. Aos 8 minutos do primeiro tempo, a equipe inglesa recuperou a bola e Barnes tabelou pelo lado esquerdo com Iheanacho, que puxou a marcação e deu condição para Barnes caprichar no cruzamento para Ayoze Perez marcar o gol.

NAPOLI CRESCE Após o gol, o Leicester não conseguiu se impor durante o primeiro tempo. O Napoli respondeu e cresceu na partida. No primeiro tempo, a equipe italiana conseguiu pressionar o adversário e fez 15 finalizações contra 5 do Leicester.

LEICESTER AMPLIAUm dos melhores em campo pelo Leicester, Barnes ampliou para a equipe e fez o segundo gol da partida. Aos 19 minutos do segundo tempo, Iheanacho roubou a bola no meio e puxou o contra-ataque, acertou um belo passe em profundidade para Barnes driblar e bater para o gol. Leicester 2 a 0.

NAPOLI DIMINUIMesmo com a desvantagem de dois gols, o Napoli continuou atacando e pressionando na partida. Aos 24 minutos do segundo tempo, a equipe italiana conseguiu trocar passes na entrada da área do adversário e Osimhen encobriu o goleiro e diminuiu a vantagem do placar.

TUDO IGUAL!Empate com emoção. Após diminuir a vantagem, o Napoli foi atrás do gol de empate e conseguiu. Aos 42 minutos do segundo tempo, Osimhen recebeu cruzamento dentro da área, subiu alto e marcou mais uma vez para deixar tudo igual no placar.