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futebol

Napoli fica duas vezes atrás do placar, mas arranca o empate contra o Leicester pela Europa League

Equipe Inglesa fez dois gols mas o Napoli continuou pressionando e arrancou o empate nos minutos finais da partida...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 18:17
Crédito: Oli SCARFF / AFP
Que jogo. Leicester e Napoli ficaram no empate por 2 a 2, no King Power Stadium, pela primeira rodada do Grupo C da Europa League. O Leicester chegou a ficar duas vezes na frente do placar mas a equipe italiana soube se impor e chegou ao empate no final da partida. Os gols do jogo foram marcados por Ayoze Perez e Barnes e, pelo Napoli, os dois gols foram do Osimhen.
> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueLEICESTER NA FRENTE!Grande jogada do Leicester para abrir o placar. Aos 8 minutos do primeiro tempo, a equipe inglesa recuperou a bola e Barnes tabelou pelo lado esquerdo com Iheanacho, que puxou a marcação e deu condição para Barnes caprichar no cruzamento para Ayoze Perez marcar o gol.
NAPOLI CRESCE Após o gol, o Leicester não conseguiu se impor durante o primeiro tempo. O Napoli respondeu e cresceu na partida. No primeiro tempo, a equipe italiana conseguiu pressionar o adversário e fez 15 finalizações contra 5 do Leicester.
LEICESTER AMPLIAUm dos melhores em campo pelo Leicester, Barnes ampliou para a equipe e fez o segundo gol da partida. Aos 19 minutos do segundo tempo, Iheanacho roubou a bola no meio e puxou o contra-ataque, acertou um belo passe em profundidade para Barnes driblar e bater para o gol. Leicester 2 a 0.
NAPOLI DIMINUIMesmo com a desvantagem de dois gols, o Napoli continuou atacando e pressionando na partida. Aos 24 minutos do segundo tempo, a equipe italiana conseguiu trocar passes na entrada da área do adversário e Osimhen encobriu o goleiro e diminuiu a vantagem do placar.
TUDO IGUAL!Empate com emoção. Após diminuir a vantagem, o Napoli foi atrás do gol de empate e conseguiu. Aos 42 minutos do segundo tempo, Osimhen recebeu cruzamento dentro da área, subiu alto e marcou mais uma vez para deixar tudo igual no placar.
SEQUÊNCIAO Leicester retorna a campo no domingo, dia 19, para enfrentar o Brighton pela quinta rodada da Premier League. Já o Napoli volta a campo na segunda-feira, dia 20, para enfrentar a Udinese, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

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