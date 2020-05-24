Napoli estaria irritado com vazamento de notícias sobre a compra de Everton, informa jornal

A novela sobre a possível venda de Everton ao Napoli ganhou mais um capítulo nas últimas horas. De acordo com a publicação do jornal italiano Gazzetta dello Sport, a gerência do clube europeu ficou irritada com o vazamento da notícia que o atleta negocia a sua transferência para o Calcio.E MAIS:Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoBahia recorda o tricampeonato da Copa do NordesteEx-zagueiro do River Plate é preso na Argentina; ConfiraO maior temor é que o atleta fique valorizado no mercado e o Napoli tenha que subir a sua oferta, que atualmente, bate na casa dos 27 milhões de euros.