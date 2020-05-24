Napoli estaria irritado com vazamento de notícias sobre a compra de Everton, informa jornal

A novela sobre a possível venda de Everton ao Napoli ganhou mais um capítulo nas últimas horas. De acordo com a publicação do jornal italiano Gazzetta dello Sport, a gerência do clube europeu ficou irritada com o vazamento da notícia que o atleta negocia a sua transferência para o Calcio.E MAIS:Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoBahia recorda o tricampeonato da Copa do NordesteEx-zagueiro do River Plate é preso na Argentina; ConfiraO maior temor é que o atleta fique valorizado no mercado e o Napoli tenha que subir a sua oferta, que atualmente, bate na casa dos 27 milhões de euros.
Além do Napoli, o Borussia Dortmund, Everton e Milan também observam atentamente os passos de Cebolinha e tentam costurar um acordo junto ao Grêmio e staff do atacante.
Direitos Federativos
Assim como grande parte dos jogadores ao redor do mundo, os direitos econômicos de Everton é fatiado. O Grêmio tem 50%, o ex-empresário do atacante, Gilmar Veloz tem 30%, o investidor Celso Rigo possui 10% e o Fortaleza os 10% restantes.
Números
No time principal do Grêmio desde a temporada 2014, Everton Cebolinha tem 243 jogos e anotou 70 gols com a camisa do Tricolor. E MAIS: