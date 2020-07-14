Napoli está próximo de fechar maior contratação da história do clube

Crédito: Destaque do Lille deve passar por exames médicos na Itália nesta semana (AFP

Victor Osimhen, do Lille, está prestes a se tornar a contratação mais cara da história do Napoli, que deve pagar cerca de 81 milhões de euros (R$ 492 milhões) pelo atacante, segundo o “L’Equipe”. O montante seria dividido em 51 milhões de euros (R$ 309 milhões) em dinheiro e os outros 30 milhões de euros (R$ 182 milhões) por Ounas, jovem meia do clube italiano que entraria como moeda de troca.

O valor supera a venda mais cara da história do clube francês de 80 milhões de euros (R$ 486 milhões, na cotação atual) de Nicolas Pepé para o Arsenal na última temporada. A expectativa é de que Osimhen faça os testes médicos nesta quarta ou quinta-feira em Nápoles para que a operação possa ser concretizada.