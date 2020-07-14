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futebol

Napoli está próximo de fechar maior contratação da história do clube

Equipe italiana deve pagar um valor alto, além de ceder jovem meia-atacante para o Lille, para contratar Victor Osimhen. Gattuso foi peça chave na operação por nigeriano...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 13:33

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:33

Crédito: Destaque do Lille deve passar por exames médicos na Itália nesta semana (AFP
Victor Osimhen, do Lille, está prestes a se tornar a contratação mais cara da história do Napoli, que deve pagar cerca de 81 milhões de euros (R$ 492 milhões) pelo atacante, segundo o “L’Equipe”. O montante seria dividido em 51 milhões de euros (R$ 309 milhões) em dinheiro e os outros 30 milhões de euros (R$ 182 milhões) por Ounas, jovem meia do clube italiano que entraria como moeda de troca.
O valor supera a venda mais cara da história do clube francês de 80 milhões de euros (R$ 486 milhões, na cotação atual) de Nicolas Pepé para o Arsenal na última temporada. A expectativa é de que Osimhen faça os testes médicos nesta quarta ou quinta-feira em Nápoles para que a operação possa ser concretizada.
Ainda faltam fechar os últimos detalhes do contrato do atleta no clube italiano, mas especula-se que o jogador receba cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) líquidos. Gattuso foi peça chave para essa contratação, pois o técnico renunciou parte do seu salário para viabilizar a operação e reforçar o elenco para a próxima temporada.

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