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Napoli está interessado em assinar com o atacante uruguaio Darwin Núñez, do Almería

Considerado por muitos como o sucessor de Edinson Cavani, jovem de 21 anos é um dos destaques da equipe da segunda divisão do futebol espanhol e pode pintar na Itália...
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Publicado em 

16 jul 2020 às 23:50

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 23:50

Crédito: Divulgação/Almería
O mercado da bola segue quente na Europa, e muito jovens jogadores estão sendo sondados. Um deles é Darwin Núñez, atacante do Almería. O nome dele tem sido ventilado em vários clubes do Velho Continente, mas, segundo o diário 'Marca', a principal equipe interessada no futebol do uruguaio é o Napoli.
O Charrúa, como é chamado desde os tempos de Peñarol, assinou ano passado com o Almería e tem contrato até junho de 2024. Ele está focado na segunda divisão do espanhol, já que seu clube está na terceira colocação, disputando o acesso com outras equipes como Huesca, Real Zaragoza e Girona. O Cádiz já conquistou o acesso à elite do futebol espanhol e lidera a competição.
Ainda segundo a publicação, o representante do uruguaio já está na cidade andaluza e acompanha a negociação de perto. Aos 21 anos, ele é considerado um dos jogadores mais promissores da América do Sul e estreou por sua seleção já marcando gol. Ele é cotado para ser o sucessor de Edinson Cavani, já que possui velocidade, e faro de gol.
Com a camisa do Almería, foram 29 partidas nesta temporada e 15 gols, sendo o quinto artilheiro da categoria. Sua grande temporada não passou despercebida por muitas equipes, que vêem Darwin Núñez como um talento emergente e uma joia para o futuro.

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