Napoli entra em regime fechado após derrota no Campeonato Italiano

Após sofrer uma virada em 10 minutos e sair de campo derrotado para o Empoli por 3 a 2, o Napoli publicou em suas redes sociais que o elenco permanecerá em concentração permanente a partir do treino da próxima terça-feira.Luciano Spalletti, comandante da equipe do sul da Itália, comentou sobre o desempenho da equipe neste domingo e lamentou a segunda derrota nos últimos três jogos.

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- A principal responsabilidade é minha, que é quem passa a atitude e o nível de preparação para a equipe. Ainda faltam três jogos para disputar a classificação para a Champions League. Imaginar um final assim era difícil. Nós perdemos muita bola, cometemos muitos erros para o nosso nível.

Com a derrota, o Napoli se coloca praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Italiano apesar de um início forte no torneio. Além disso, a equipe italiana já tem problemas para a próxima temporada, como a saída de Insigne, que irá defender o Toronto FC.