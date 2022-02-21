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Napoli empata com o Cagliari fora de casa e desperdiça chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano

Time de Luciano Spalletti sai atrás no placar, mas deixa tudo igual nos minutos finais e fica a dois pontos do líder Milan. Próximo compromisso será com o Barcelona, na Liga Europa...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:12
Lutando pelo título do Campeonato Italiano, o Napoli desperdiçou a chance de assumir a liderança do campeonato nacional nesta segunda-feira. A equipe de Luciano Spalletti foi até a Sardenha para enfrentar o Cagliari, mas os dois times ficaram no empate em 1 a 1. Gastón Pereiro abriu o placar para os donos da casa, enquanto Victor Osimhen deixou tudo igual.
Depois de um primeiro tempo sem gols, o Cagliari abriu o marcador aos 12 minutos da etapa final, com Gastón Pereiro. O uruguaio recebeu passe de Deiola na direita, ajeitou e bateu cruzado de fora da área. A bola quicou na frente do goleiro Ospina, que falhou e não conseguiu fazer a defesa.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
Atrás no marcador, e precisando do resultado, o Napoli conseguiu o empate apenas na reta final, aos 41 minutos. Mário Rui recebeu na esquerda e cruzou na medida para Victor Osimhen. O nigeriano subiu nas costas de Altare e cabeceou para deixar tudo igual.
Com o empate, os napolitanos chegaram aos 54 pontos e agora estão a dois do Milan, que lidera a competição. Em caso de triunfo, a Partanopei assumiria a ponta nos critérios de desempate. O Cagliari, com o ponto conquistado, chegou aos 22 e saiu da zona de rebaixamento, agora na 17ª colocação.
+ Luis Suárez, Cavani… Veja 9 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junho​O Napoli volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Barcelona no Estádio Diego Armando Maradona, pelo jogo de volta dos playoffs da segunda fase da Europa League. O Cagliari, por sua vez, tem compromisso somente no domingo, contra o Torino, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.​
Crédito: Napolisaiuatrásnomarcador,masconquistouumpontocontraoCagliari(Foto:Divulgação/Napoli

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