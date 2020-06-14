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futebol

Napoli empata com a Inter de Milão e está na final da Copa da Itália

Clube de Milão chegou a abrir o placar, mas viu Mertens empatar e se tornar o maior artilheiro da história do Napoli. Adversário será a Juventus, na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 21:07

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 21:07

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Napoli é o segundo finalista da Copa da Itália. Neste sábado, o clube onde jogou Maradona recebeu a Inter de Milão, no Estádio San Paolo, pelo segundo jogo da semifinal, e as equipes empataram em 1 a 1. Como os napolitanos venceram o primeiro jogo por 1 a 0, disputarão a final com a Juventus. Eriksen marcou para a Inter e Mertens igualou o placar.
INÍCIO FORTEPrecisando sair para o jogo e buscar o resultado, a Inter de Milão se lançou ao ataque logo nos primeiros lances. E com dois minutos de jogo, Eriksen bateu escanteio fechado na primeira trave, a bola desviou na marcação do Napoli e traiu o goleiro Ospina. A arbitragem deu gol olímpico.
O MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA​O empate saiu no final do primeiro tempo com Mertens, que se tornou o maior artilheiro da história do Napoli. Em rápido contra-ataque, o goleiro Ospina lançou para Insigne na esquerda, que encarou a marcação e entregou para belga chegar batendo e marcar. Foi o gol de número 122 de Mertens com a camisa napolitana e ele superou Hamsik, que tem 121. O terceiro da lista é Diego Maradona, com 115.
OSPINA SALVA O TIME​O grande destaque do Napoli, porém, foi o goleiro Ospina. O colombiano chegou a ser criticado por ter falhado no lance do gol da Inter de Milão, mas depois se redimiu e foi o grande responsável por garantir o empate. Com grandes defesas, o arqueiro fechou o gol.
EM BUSCA DO HEXANa final, o Napoli enfrenta a Juventus, que eliminou o Milan na semifinal, atrás do sexto título da Copa da Itália. A última conquista do clube foi no ano de 2013, ao bater a Fiorentina. A decisão acontece na próxima quarta-feira (17), no Estádio Olímpico de Roma.E MAIS:Dia do Mercado: Thiago Silva longe do Brasil, mudanças no PSG, futuro de D´Alessandro...Robben não descarta voltar a jogar na próxima temporada: 'Não vou dizer nem que sim e nem que não'Bayern de Munique vence Borussia Mönchengladbach e fica a uma vitória do título da BundesligaDiretor do PSG, Leonardo confirma saída de Cavani e Thiago Silva E MAIS:

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