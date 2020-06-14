Napoli empata com a Inter de Milão e está na final da Copa da Itália

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Napoli é o segundo finalista da Copa da Itália. Neste sábado, o clube onde jogou Maradona recebeu a Inter de Milão, no Estádio San Paolo, pelo segundo jogo da semifinal, e as equipes empataram em 1 a 1. Como os napolitanos venceram o primeiro jogo por 1 a 0, disputarão a final com a Juventus. Eriksen marcou para a Inter e Mertens igualou o placar.

INÍCIO FORTEPrecisando sair para o jogo e buscar o resultado, a Inter de Milão se lançou ao ataque logo nos primeiros lances. E com dois minutos de jogo, Eriksen bateu escanteio fechado na primeira trave, a bola desviou na marcação do Napoli e traiu o goleiro Ospina. A arbitragem deu gol olímpico.

O MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA​O empate saiu no final do primeiro tempo com Mertens, que se tornou o maior artilheiro da história do Napoli. Em rápido contra-ataque, o goleiro Ospina lançou para Insigne na esquerda, que encarou a marcação e entregou para belga chegar batendo e marcar. Foi o gol de número 122 de Mertens com a camisa napolitana e ele superou Hamsik, que tem 121. O terceiro da lista é Diego Maradona, com 115.

OSPINA SALVA O TIME​O grande destaque do Napoli, porém, foi o goleiro Ospina. O colombiano chegou a ser criticado por ter falhado no lance do gol da Inter de Milão, mas depois se redimiu e foi o grande responsável por garantir o empate. Com grandes defesas, o arqueiro fechou o gol.