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futebol

Napoli e Real Sociedad duelam pelo primeiro lugar do Grupo F da Liga Europa

Italianos precisam de um empate para se classificar para a próxima fase,
enquanto os espanhóis correm risco de eliminação se não vencerem...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 13:11

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 13:11

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Jogando em casa na última rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Napoli receberá a Real Sociedad e precisa apenas de um empate para se classificar. Nesta quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), a equipe espanhola tenta vencer fora de casa para avançar na competição.
VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAAinda podem haver surpresas no grupo. O Napoli lidera com 10, mas a Real Sociedad e o AZ estão empatados com oito. Se a equipe holandesa vencer o Rijeka, eliminaria um dos dois times que se enfrentam na Itália.
- Sabemos que amanhã vai ser difícil, por isso espero ver uma grande exibição no Napoli. Sabíamos que este grupo seria difícil assim que o sorteio foi feito e sabia que teríamos que lutar até o último dia para garantirmos a classificação. Estamos terminando o grupo contra uma equipe de topo, mas Rijeka e AZ também são boas equipes - disse Gattuso.

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