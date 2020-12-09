Napoli e Real Sociedad duelam pelo primeiro lugar do Grupo F da Liga Europa

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Jogando em casa na última rodada da fase de grupos da Liga Europa, o Napoli receberá a Real Sociedad e precisa apenas de um empate para se classificar. Nesta quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), a equipe espanhola tenta vencer fora de casa para avançar na competição.

VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAAinda podem haver surpresas no grupo. O Napoli lidera com 10, mas a Real Sociedad e o AZ estão empatados com oito. Se a equipe holandesa vencer o Rijeka, eliminaria um dos dois times que se enfrentam na Itália.