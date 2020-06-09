Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Napoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do Valencia

Atacante do Valencia tem chamado a atenção de vários gigantes europeus e pode deixar os 'Che' na próxima temporada. Jogador tem contrato até junho de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 18:50

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:50

Crédito: AFP
Uma das joias do futebol espanhol, o atacante Ferrán Torres, que atrai o interesse de vários clubes europeus, ganhou mais um candidato na janela de transferências. Segundo a "RaiSport", da Itália, o Napoli também entrou na briga pela contratação do jogador de 20 anos.
Torres tem contrato com o Valencia até o fim da próxima temporada e as conversas para renovação seguem congeladas. Diante disso, o clube espanhol pode vender o jogador na janela que abrirá em breve para não perdê-lo de graça em 2021.
O Napoli, no entanto, terá uma grande concorrência para convencer o espanhol. Gigantes do Velho Continente também monitoram a situação de Torres. Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain já demonstraram interesse.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporadaDavid Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados