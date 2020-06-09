Napoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do Valencia

Uma das joias do futebol espanhol, o atacante Ferrán Torres, que atrai o interesse de vários clubes europeus, ganhou mais um candidato na janela de transferências. Segundo a "RaiSport", da Itália, o Napoli também entrou na briga pela contratação do jogador de 20 anos.
Torres tem contrato com o Valencia até o fim da próxima temporada e as conversas para renovação seguem congeladas. Diante disso, o clube espanhol pode vender o jogador na janela que abrirá em breve para não perdê-lo de graça em 2021.
O Napoli, no entanto, terá uma grande concorrência para convencer o espanhol. Gigantes do Velho Continente também monitoram a situação de Torres. Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain já demonstraram interesse.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo PortuguêsChelsea mira o goleiro André Onana, do Ajax, para a próxima temporadaDavid Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da Rússia E MAIS: