Napoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do Valencia

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Uma das joias do futebol espanhol, o atacante Ferrán Torres, que atrai o interesse de vários clubes europeus, ganhou mais um candidato na janela de transferências. Segundo a "RaiSport", da Itália, o Napoli também entrou na briga pela contratação do jogador de 20 anos.

Torres tem contrato com o Valencia até o fim da próxima temporada e as conversas para renovação seguem congeladas. Diante disso, o clube espanhol pode vender o jogador na janela que abrirá em breve para não perdê-lo de graça em 2021.