Napoli e Inter de Milão empatam no Italiano e líder da competição tem sequência de 11 vitórias interrompida

Tudo igual em Nápoles. No Estádio Diego Armando Maradona, Napoli e Inter de Milão se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Italiano e as equipes empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Handanovic (contra) e Eriksen. O placar interrompeu uma série de 11 vitórias seguidas da Nerazzurri.
Jogando em casa, o Napoli foi melhor na primeira etapa, teve mais posse de bola e criou mais chances de gol. Já na reta final do período, aos 35 minutos, Insigne foi na linha de fundo e cruzou nas mãos do goleiro Handanovic. O arqueiro, porém, se atrapalhou De Vrij e acabou mandando para o próprio gol.
Na etapa final, a Inter de Milão voltou buscando o empate e ele veio aos nove minutos. Hakimi foi na linha de fundo e cruzou para a área, mas o passe saiu forte. A bola sobrou para Darmian na esquerda, que cruzou de novo e viu Manolas cortar. No rebote, Eriksen pegou de primeira da entrada da área e deixou tudo igual.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
O empate interrompeu uma série de 11 vitórias seguidas da líder Inter de Milão, que agora tem 75 pontos. O Napoli, por sua vez, foi aos 62 pontos e está em quinto. Na próxima rodada, a Inter encara o Spezia, enquanto o Napoli pega a Lazio.