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Napoli domina, vence Sampdoria e volta a figurar entre os primeiros colocados do Campeonato Italiano

Após duas rodadas sem vencer, equipe da casa não teve dificuldades na partida e garantiu a primeira vitória do ano de 2022
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LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 14:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 14:36

O Napoli venceu a Sampdoria por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe avançou à terceira colocação da tabela e está a cinco pontos do líder Milan. O gol da partida foi marcado por Pentagna.> Confira a tabela do Campeonato Italiano
NAPOLI NA FRENTE!Após ter um gol anulado, o Napoli seguiu buscando o ataque e abriu o placar no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Mertens tentou a tabela com Elmas, mas a bola sobrou na área e Petagna acertou um lindo voleio para colocar a equipe na frente do placar.
CONTROLE DO NAPOLIO Napoli foi superior o confronto inteiro e criou as melhores oportunidades de gol. A equipe dominou a posse de bola e controlou as ações do jogo. Foram 22 finalizações contra 10 da Sampdoria.
SEQUÊNCIAO Napoli volta a campo na quinta-feira, para enfrentar a Fiorentina pelas oitavas de final da Copa da Itália. Enquanto a Sampdoria joga no sábado, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: Napolivenceuaprimeirapartidaem2022(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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