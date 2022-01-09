Napoli domina, vence Sampdoria e volta a figurar entre os primeiros colocados do Campeonato Italiano

O Napoli venceu a Sampdoria por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe avançou à terceira colocação da tabela e está a cinco pontos do líder Milan. O gol da partida foi marcado por Pentagna.> Confira a tabela do Campeonato Italiano

NAPOLI NA FRENTE!Após ter um gol anulado, o Napoli seguiu buscando o ataque e abriu o placar no fim do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Mertens tentou a tabela com Elmas, mas a bola sobrou na área e Petagna acertou um lindo voleio para colocar a equipe na frente do placar.

CONTROLE DO NAPOLIO Napoli foi superior o confronto inteiro e criou as melhores oportunidades de gol. A equipe dominou a posse de bola e controlou as ações do jogo. Foram 22 finalizações contra 10 da Sampdoria.

SEQUÊNCIAO Napoli volta a campo na quinta-feira, para enfrentar a Fiorentina pelas oitavas de final da Copa da Itália. Enquanto a Sampdoria joga no sábado, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano.